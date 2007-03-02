Янукович: Украина сейчас не планирует вступать в НАТО

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает нецелесообразным проведение в ближайшее время референдума о членстве Украины в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня на пресс-конференции в Одессе.

«Пока социологические исследования показывают, что вступление в НАТО поддерживает 15-20% населения. Какой смысл его проводить? Никто не собирается этого делать, потому что Украина не планирует вступать в НАТО сейчас», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер еще раз подтвердил о приоритетности выполнения плана сотрудничества Украины и НАТО. «Это не тайна. Сотрудничество с НАТО направлено на реформирование вооруженных сил, на участие Украины в миротворческих и антитеррористических акциях, а также на создание безопасных условий жизни для наших граждан», - пояснил он.

Глава правительства сообщил, что в 2007 году на проведение информационной кампании о НАТО планируется выделить около 5 млн. грн. «Недостаток информации всегда порождает слухи», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.