Близнюк пообещал ПАСЕ построить Европу в Донбассе

Председатель Донецкого областного совета Анатолий БЛИЗНЮК пообещал делегатам ПАСЕ построить Европу "в первую очередь в Донбассе".

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с делегацией Парламентской Ассамблеи Совета Европы во главе с Ренате ВОЛЬВЕНД и Ханне СЕВЕРИНСЕН.

"Мы уверены, что построим Европу в Украине, а в Донбассе – в первую очередь", - сказал А.БЛИЗНЮК.

При этом он подчеркнул, что "для этого у нас есть все возможности – мощный экономический потенциал, интеллектуальный потенциал, культурный, трудолюбивые люди".

А.БЛИЗНЮК презентовал гостям достижения области, сделав акцент на ее "экономической и политической стабильности".

"На сегодняшний день главное задание власти – повышение уровня жизни людей, их социальная защита, в том числе - через социальную ответственность бизнеса", - подчеркнул А.БЛИЗНЮК.