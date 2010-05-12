В Запорожской области загорелся газ в газопроводе

В Бердянске Запорожской области произошло возгорание газа в газопроводе, питавшем не работающую сейчас котельную на территории бывшего Бердянского винзавода.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС в Запорожской области, сообщение о происшествии поступило спасателям 11 мая в 20.18 от прохожих, которые увидели пламя.

"На место происшествия в срочном порядке прибыли 2 дежурных наряда МЧС и аварийная бригада горгаза. Было установлено, что в неработающей котельной - полуразрушенном здании по поверхности подведена обрезанная газовая труба диаметром 100 мм, из которой и вырывалось пламя. Осмотрев место происшествия, сотрудники горгаза установили, что на подземном газопроводе диметром 250 мм не держит газовая заглушка, которую в 00.30 12 мая сотрудники горгаза подтянули и устранили горение", - сообщили в МЧС.

Согласно официальным данным, никто не пострадал.

По чьей вине в газопровод неработающей котельной продолжал поступать газ и что конкретно стало причиной его возгорания - предстоит установить в ходе следствия, которое уже ведется по данному факту, отметили в МЧС.