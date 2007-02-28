Тимошенко о трёх путях развития Украины

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что досрочные парламентские выборы являются самым адекватным выходом из политического кризиса в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

В своем выступлении она очертила три возможных пути развития ситуации в Украине. Во-первых, переговорный процесс между антикризисной коалицией и оппозицией, который позволит остановить негативные тенденции во взаимоотношениях ветвей власти и сбалансировать их полномочия. Этот путь Ю.ТИМОШЕНКО считает маловероятным, «учитывая действия антикризисной коалиции, которые в последнее время направлены на непрестанное ограничение Президента в его действиях».

Второй путь, по мнению Ю.ТИМОШЕНКО, формирование в парламенте антикризисной коалицией конституционного большинства. «Коалиция активизировала процессы по перетягиванию к себе депутатов из оппозиционных фракций», и поэтому лидер БЮТ не исключает формирования конституционного большинства коалицией. «Если Конституционный Суд признает императивный мандат недемократическим инструментом, то будет иметь такую коалицию в течение трех недель», - отметила она. По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, это будет означать авторитарный путь развития страны, что является, безусловно, неприемлемым для Украины. Поэтому, убеждена Ю.ТИМОШЕНКО, досрочные парламентские выборы являются третьим и самым оптимальным путем выхода из кризиса.

По ее словам, Конституционный Суд уже до конца марта может вынести вердикт о легитимности действующего правительства и будут существовать необходимые правовые основания для роспуска парламента и досрочных выборов.

Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что на этих выборах демократические силы смогут получить большинство в парламенте. По ее прогнозам, больше всего голосов наберет БЮТ, ««Наша Украина» возьмет не меньше, чем имеет сегодня, также к ним приобщатся одна-две демократические силы, не представленные сегодня в парламенте», - считает лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что досрочные парламентские выборы также являются своего рода полукризисным методом, но в то же время она называет их выходом из ситуации, который реально может повернуть страну к демократическому развитию.

Правовые основания для роспуска парламента Ю.ТИМОШЕНКО видит в нелегитимности действующего правительства. Комментируя представление, сделанное представителями БЮТ в КС, она напомнила, что есть два пути для роспуска парламента: отсутствие сформированного в течение 30 дней большинства в парламенте и несформирование правительства в течение 50 дней. По ее словам, именно второй путь имеет место в Украине, поскольку многие назначенные в правительство министры несвоевременно сложили депутатские полномочия, следовательно «акты об их правительственных назначениях утратили действие».