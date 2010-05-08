Надзор запретил работу 8 из 49 аттракционов

В Житомирской области Госгорпромнадзор из-за плохого состояния запретил эксплуатацию 8 из 49 обследованных аттракционов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в инспекции Госгорпромнадзора по Житомирской области по результатам проверки аттракционной техники.

Уточняется, что из восьми аттракционов три подлежат демонтажу.

Всего в первом квартале Госгорпромнадзор в области выявил 76 нарушений правил эксплуатации аттракционной техники, по результатам проверки 5 служащих привлечены к админответственности.

Отмечается, что некоторые аттракционы опасны для отдыхающих из-за плохого технического состояния. Их срок эксплуатации давно вышел, а порывы ветра могут привести к разрушениям качелей, которые могут упасть на гуляющих в парке.

За последние два года в области не зафиксированы аварии на аттракционах.

В целом в Житомирской области аттракционы эксплуатируют 5 предприятий, только 2 из которых находятся в коммунальной собственности.