В Украине меньше людей рождается и меньше умирает

В Украине на сегодняшний день наблюдается тенденция к уменьшению рождаемости.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции со ссылкой на министра Александра ЛАВРИНОВИЧА.

Так, если в первом квартале 2008 года в Украине родилось более 118 тысяч младенцев, за такой же период 2009 года было зарегистрировано 105 тысяч рождений, то в течение января-марта 2010 года в Украине было зарегистрировано лишь 101,4 тысячи рождений, отметил министр.

Вместе с тем наблюдается тенденция и к уменьшению количества умерших граждан. За первый квартал 2010 года в Украине умерли почти 153 тысячи человек. Для сравнения, за такой же период 2008 года в Украине умерли более 207 тысяч человек, 2009 года – более 160 тысяч.

Что касается рождаемости, то на этот счет всеукраинской рекорд установлен на Закарпатье, отметил А.ЛАВРИНОВИЧ. В частности, по его словам, в первом квартале 2010 года в Закарпатской области зафиксирован рекордный показатель превышения рождаемости над смертностью.

Так, в течение января-марта текущего года количество регистраций рождения в регионе превысило количество регистраций смерти на 12%. Такой показатель в Украине фиксируется впервые с начала 90-х годов прошлого века, подчеркнул А.ЛАВРИНОВИЧ.

По словам министра юстиции, Закарпатская область, где традиционно фиксируется самое лучшее соотношение количества зарегистрированных браков к количеству разводов, является традиционным лидером в Украине по показателям рождаемости.

При этом, в среднем, по Украине количество зарегистрированных с начала года смертей превышало количество рождений почти на 36%.

Кроме Закарпатья, единственным регионом, где рождаемость превысила смертность, является Киев. Так, с начала 2010 года в столице было зарегистрировано рождений почти на 6% больше, чем смертей.

Кроме того, в Ровенской области смертность превысила рождаемость на 1%.

Наихудшее соотношение количества зарегистрированных смертей к количеству рождений с начала 2010 года было зарегистрировано в Сумской области - 117%. В Луганской области количество умерших превысило количество новорожденных на 104%, в Полтавской области - на 95%, в Донецкой области – на 94%, в Запорожской области - на 88%, в Черкасской области - на 86%, в Харьковской области - на 83%, в Хмельницкой области - на 62%, в Днепропетровской области - на 56%, в Одесской области - на 40%, в Черниговской области - на 30%.