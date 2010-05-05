Российский посол о курортах, Сочи, инвестициях и мосте Крым-Кубань

Строительство моста через Керченский пролив станет толчком для развития курортных возможностей Крыма и Краснодарского края России и улучшения инвестиционного климата в этих регионах, считает посол России в Украине Михаил ЗУРАБОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Симферополе после встречи с главой крымского парламента Владимиром КОНСТАНТИНОВЫМ.

«Мост, с моей точки зрения, дает возможность связать в единое целое ту рекреационную, курортную инфраструктуру, которая существует в двух государствах. А раз это будет единая инфраструктура, то можно ожидать, что и в Краснодарском крае, и в Крыму создастся совершенно другой инвестиционный климат: пойдут дополнительные средства, будут созданы рабочие места, будут развиваться дороги», - сказал посол.

По словам М.ЗУРАБОВА, строительство моста актуально в преддверии Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

«Если Крымский полуостров и Краснодарский край свяжет мост, то, с учетом того, что Россия в ближайшие годы затратит довольно серьезные средства для развития инфраструктуры отдыха - проведения зимней Олимпиады в Сочи - все бы были заинтересованы, чтобы развитие курортных возможностей российского черноморского побережья было бы также каким-то толчком в развитии таких же возможностей в Крыму», - отметил он.

М.ЗУРАБОВ не исключил, что руководители России и Украины могут в ближайшее время достичь договоренностей относительство сроков начала строительства моста.

«Что касается проекта оформления как морской, так и сухопутной границы, то вне зависимости от сроков начала строительства (моста), этот вопрос будет решаться, но одновременно с этим, я надеюсь, что соглашение, которое принципиально определит перспективу самого проекта строительства моста и сроки его начала, также будут в ближайшее время определены на уровне глав государств», - сказал российский посол.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля председатель Совета министров АРК Василий ДЖАРТЫ заявил, что убедил президентов России и Украины Дмитрия МЕДВЕДЕВА и Виктора ЯНУКОВИЧА в необходимости скорейшего строительства транспортного перехода через Керченский пролив. По его мнению, проект строительства «обеспечит экономический и социальный прорыв для всего Крыма за счет расширения связей с Краснодарским краем, развития дорожно-транспортной инфраструктуры, создания тысяч новых рабочих мест». «Причем перемены начнутся уже очень скоро: Президент МЕДВЕДЕВ сказал, что мост необходимо построить до 2014 года», - заявил В.ДЖАРТЫ.

Транспортный переход «Керчь-Кубань» способен обеспечить перемещение через пролив до 10 миллионов человек в год. Также он может использоваться для транспортировки сжиженного газа в железнодорожных и автомобильных цистернах, сообщала ранее пресс-служба крымского правительства.

В.ЯНУКОВИЧ, будучи кандидатом в президенты, обещал реализовать проект строительства моста в случае победы на выборах.