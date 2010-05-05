Донецкая милиция ждет 47 автобусов с динамовскими фанатами

Милиция заверяет, что готова обеспечить общественный порядок в Донецке во время проведения сегодня футбольного матча между клубами «Шахтер» (Донецк) и «Динамо» (Киев).

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, сегодня в 19.00 на стадионе «Донбасс Арена» состоится матч «Шахтер» - «Динамо» (Киев), и стадион будет заполнен на 100%, то есть игру придут посмотреть более 52 тыс. человек.

По информации правоохранителей, сегодня с самого утра в Донецк прибывают болельщики со всех областей Украины, и милиция готова обеспечить их безопасность.

«Мы готовы к мероприятию, - заверил заместитель начальника Донецкого горуправления милиции Роман РОМАНОВ. – Матчи такого масштаба в Донецке проводятся не впервые, поэтому мы знаем, как строить работу и эффективно использовать силы и средства».

Он отметил, что к вечеру милиция ожидает порядка 47 автобусов с членами фан-клуба «Динамо-Киев», а это более 2,5 тыс. фанов из Киева, Киевской области, Ивано-Франковска, Запорожья и других регионов.

Во время проведения футбольного поединка службу по охране общественного порядка в городе будут нести сотрудники полка патрульной службы, работники Донецкого горуправления, личный состав спецподразделений «Беркут», «Титан» и «Грифон», а также внутренние войска, сообщил Р.РОМАНОВ.