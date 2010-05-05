Суд открыл дело о лишении звания еще одного Героя Украины

Председатель Луганской областной организации Всеукраинского объединения «Свобода» Дмитрий СНЕГИРЕВ получил постановление об открытии по его иску производства в административном деле об отмене и признании недействительным Указа Президента Украины «О присвоении Алексею Бересту звания Герой Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», судебное заседание по делу состоится 20 мая.

Как сообщал УНИАН, в исковом заявлении Д.СНЕГИРЕВА в частности говорится, что "присвоение звания "Герой Украины" А.Бересту является противоправным на том основании, что А.Берест не является гражданином Украины, поскольку умер в 1970 году в г. Ростов-на-Дону (РФ). Согласно решению коллегии судей Донецкого окружного апелляционного суда от 2 апреля 2010 г. под председательством К.АБДУКАДЫРОВОЙ по иску В.ОЛЕНЦЕВИЧА установлено, что "лица, умершие до 1991 года, не могут быть гражданами Украины".

Таким образом, считает Д.СНЕГИРЕВ, Указ Президента Украины от 6 мая 2005 года о присвоении звания "Герой Украины" А.Бересту, который не является гражданином Украины, является противоправным и незаконным актом, подлежащем отмене в судебном порядке, поскольку звание "Герой Украины" может получить исключительно гражданин Украины.