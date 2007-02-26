В Кривом Роге из-под развалин жилого дома вытащили двух погибших женщин

Спасатели МЧС нашли на месте взрыва в жилом доме в Кривом Роге еще одну погибшую женщину. На данный момент продолжаются поиски 10-летнего мальчика, разборки завалов и обследование помещений.

Как сообщили УНИАН пресс-службе МЧС Украины, в результате взрыва между 4-м и 5-м этажами пятиэтажного жилого дома разрушены четыре квартиры и повреждены шесть квартир. Все жители подъезда отселены в общежитие по улице Постышева, 74.

Спасателями МЧС также организованы пункты обогрева и питания жителей дома.

В город прибыл министр МЧС Нестор ШУФРИЧ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 4 час. 25 мин. в Кривом Роге в пятиэтажном жилом доме по улице Тухачевского, 51, произошел взрыв без дальнейшего горения.

Спасатели нашли под завалами тело погибшей женщины. Были эвакуированы 9 жителей пострадавшего дома, двое людей госпитализированы с диагнозами “гипертонический криз” и с черепно-мозговой травмой.