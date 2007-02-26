Мукачевского обидчика Балоги отдали под суд

Главным управлением по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры завершено досудебное следствие и направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего заместителя Мукачевского городского председателя в хищении с целью фальсификации результатов голосования в апреле 2004 года избирательных бюллетеней по выборам городского председателя.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля 2004 г. в Мукачево состоялись выборы городского председателя. Основными конкурентами были кандидат от “Нашей Украины” Виктор БАЛОГА и поддерживаемый СДПУ(о) Эрнест НУСЕР. По данным “Нашей Украины”, на выборах победил В.БАЛОГА - разрыв в голосах с Э.НУСЕРОМ составлял 5,5 тысячи. Однако территориальная избирательная комиссия объявила решение о победе Э.НУСЕРА, причем с отрывом в 5 тысяч голосов.

20 апреля 2004 года около 2-х часов ночи в здание Мукачевского горисполкома ворвались неизвестные, избили сторожа, а затем похитили приблизительно 4536 избирательных бюллетеней и протоколы участковых избирательных комиссий о результатах выборов.

29 мая 2004 г. Э.НУСЕР заявил, что оставил должность городского председателя Мукачево, по его словам, из-за постоянного давления, оказываемого на него в последнее время.