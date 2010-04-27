Россия пока не рассматривает модернизацию украинской ГТС

Россия пока не рассматривает вопрос о модернизации украинской газотранспортной системы, хотя и не исключает этого.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПУТИН заявил на брифинге.

«Мы пока не обсуждали возможность модернизации ГТС Украины, хотя это не исключено», - сказал В.ПУТИН.

При этом он подчеркнул, что вопрос строительства газопровода «Южный поток» для России является актуальным, учитывая политические риски, которые существуют в Украине.

«Вопросы, связанные с инвестициями в дополнительные инфраструктурные возможности, – они для нас актуальны, имея в виду политические риски транзитных стран. Если политические риски будут снижаться – значит, наши планы будут скромнее», - сказал В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что модернизация украинской газотранспортной системы является альтернативой строительству газопровода «Южный поток».

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН в конце марта по итогам встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ заявил, что Россия позитивно относится к идее создания консорциума для модернизации ГТС Украины и готова вкладывать средства. Однако 24 апреля в «Газпроме» заявили, что еще не получили предложений от Украины о возможном участии компании в консорциуме для модернизации газотранспортной системы, но в любом случае не намерены отказываться от проекта строительства газопровода «Южный поток».

Премьер-министр Николай АЗАРОВ убежден, что украинскую газотранспортную систему необходимо модернизировать как можно быстрее с участием Европейского Союза и России. "Любое промедление ЕС вместе с Россией приведет к тому, что ЕС лишится этой крайне надежной газотранспортной магистрали, которая может обеспечивать значительное количество объемов транзита газа в Европу, а нам доходы в бюджет", - заявил Н.АЗАРОВ.

*** Проект строительства газопровода South Stream ("Южный поток") из России в Италию реализуют российский "Газпром" и итальянская Eni. Ожидается, что в июне этого года к ним присоединится французская компания Electricite de France.