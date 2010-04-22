Янукович: модернизация ГТС - альтернатива "Южному потоку"

Модернизация украинской газотранспортной системы является альтернативой строительству газопровода «Южный поток».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы это (модернизацию ГТС – УНИАН) предлагаем, как альтернативу строительства «Южного потока». Потому, что «Северный поток» уже не остановить – он уже строится. Доигрались до того, что начали строить и обходить Украину с юга и севера. Поэтому мы сейчас ищем возможность, как договориться, чтобы Украина оставила как минимум объемы, те, которые может транспортировать по существующей ГТС – около 125 млрд кубов газа», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства также назвал три ступени модернизации и расширения возможностей транзитных путей. Прежде всего, отметил Президент, необходимо построить участок Богородчаны-Ужгород, в результате чего удастся увеличить объем прокачки на около 10 млрд кубометров газа в год. Затем необходимо модернизировать ГТС с тем, чтобы увеличить скорость прокачки газа – это позволит увеличить объемы прокачки на 20-25 млрд кубометров. И третьим этапом, отметил В.ЯНУКОВИЧ, будет прокладка фактически новой трубы, параллельно существующей.

Кроме того, Президент отметил, что в ходе переговоров с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ 21 апреля в Харькове результатов по снижению цены удалось достичь, не поднимая вопроса, касающегося ГТС. «Мы искали другие пути, чтобы не затрагивать ГТС», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр РФ Владимир ПУТИН в конце марта по итогам встречи со своим украинским коллегой Николаем АЗАРОВЫМ заявлял, что Россия позитивно относится к идее создания консорциума для модернизации ГТС Украины и готова вкладывать средства.

В марте 2009 года Украина подписала с Евросоюзом по итогам международной конференции в Брюсселе совместную декларацию о модернизации ГТС, рассчитывая на миллиарды евро инвестиций и обещая создать "прозрачный" газовый рынок. Позже и Украина, и ЕС заявили, что хотят видеть в этом проекте Россию.

ГТС Украины протяженностью 37,5 тыс. км включает 71 компрессорную станцию и 13 подземных хранилищ газа общим объемом 32 млрд. куб. м. Пропускная способность системы в европейские страны составляет 141 млрд. куб. м газа в год.