Янукович: модернизация ГТС - альтернатива "Южному потоку"
"Северный" уже не остановить
Модернизация украинской газотранспортной системы является альтернативой строительству газопровода «Южный поток».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.
«Мы это (модернизацию ГТС – УНИАН) предлагаем, как альтернативу строительства «Южного потока». Потому, что «Северный поток» уже не остановить – он уже строится. Доигрались до того, что начали строить и обходить Украину с юга и севера. Поэтому мы сейчас ищем возможность, как договориться, чтобы Украина оставила как минимум объемы, те, которые может транспортировать по существующей ГТС – около 125 млрд кубов газа», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.
Глава государства также назвал три ступени модернизации и расширения возможностей транзитных путей. Прежде всего, отметил Президент, необходимо построить участок Богородчаны-Ужгород, в результате чего удастся увеличить объем прокачки на около 10 млрд кубометров газа в год. Затем необходимо модернизировать ГТС с тем, чтобы увеличить скорость прокачки газа – это позволит увеличить объемы прокачки на 20-25 млрд кубометров. И третьим этапом, отметил В.ЯНУКОВИЧ, будет прокладка фактически новой трубы, параллельно существующей.
Кроме того, Президент отметил, что в ходе переговоров с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ 21 апреля в Харькове результатов по снижению цены удалось достичь, не поднимая вопроса, касающегося ГТС. «Мы искали другие пути, чтобы не затрагивать ГТС», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр РФ Владимир ПУТИН в конце марта по итогам встречи со своим украинским коллегой Николаем АЗАРОВЫМ заявлял, что Россия позитивно относится к идее создания консорциума для модернизации ГТС Украины и готова вкладывать средства.
В марте 2009 года Украина подписала с Евросоюзом по итогам международной конференции в Брюсселе совместную декларацию о модернизации ГТС, рассчитывая на миллиарды евро инвестиций и обещая создать "прозрачный" газовый рынок. Позже и Украина, и ЕС заявили, что хотят видеть в этом проекте Россию.
ГТС Украины протяженностью 37,5 тыс. км включает 71 компрессорную станцию и 13 подземных хранилищ газа общим объемом 32 млрд. куб. м. Пропускная способность системы в европейские страны составляет 141 млрд. куб. м газа в год.