Банкир: гривня требует немедленного принятия бюджета

Для стабилизации валютного курса необходимо как можно быстрее принять государственный бюджет и привлечь иностранных инвесторов в Украину. Об этом в ходе прямой линии в газете «Комсомольская правда в Украине» заявил глава правления Банка Кипра Владислав Байрака.

Он убежден, что нестабильность курса в Украине вызвана валютным дисбалансом, образовавшимся в результате ослабления украинского производителя и в связи с этим значительного доминирования импорта над экспортом.

«Сегодня на рынок приходит больше долларовой массы, чем уходит. Около 700 миллионов долларов в месяц выкупает НБУ. Однако дефицит экспортно-импортного сальдо остается. Сейчас импорта покупается на 600 миллионов больше, чем продается наших товаров», - отметил финансовый эксперт. По словам Владислава Байраки, отрицательный баланс в Украине компенсируется за счет притока коротких денег, которые спекулянты вкладывают в государственные облигации. И укрепление гривни происходит не в связи с развитием внутреннего производства, как бы это должно было быть, а за счет миллиарда долларов, потраченных спекулянтами на покупку облигаций госзайма. Поэтому для стабилизации валютного курса в Украине, в первую очередь, необходимо как можно быстрее принять государственный бюджет, создать привлекательный климат для иностранных инвестиций в нашу экономику и развивать внутреннее производство.

«Если мы решим вопрос прихода инвесторов в Украину, то сможем сократить отрицательное сальдо между экспортом и импортом. И это позволит стабилизировать экономику, бизнес и не привязываться так жестко к доллару», - подчеркнул глава правления Банка Кипра.

Справка. Общие активы Bank of Cyprus Group оцениваются в 39 миллиардов евро.

По итогам 2009 года группа показала 313 миллионов евро прибыли. В том же 2009 году Банк Кипра (Bank of Cyprus) вошел в список лучших банков мира в пределах одноименного ежегодного проекта, организованного престижным журналом Global Finance.