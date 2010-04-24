Налоговики изъяли в Черновцах 36 игровых автоматов
17:14, 24 апреля 2010Общество
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Использовались по назначению
36 игровых автоматов, которые использовались непосредственно по назначению в одном из развлекательных заведений Черновцов, выявили работники налоговой милиции ГНА в Черновицкой области в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
Как сообщили УНИАН в отделе массово-разъяснительной работы и обращений граждан ДГН в Черновицкой области, владельцем запрещенного оборудования оказался местный житель.
Игровые автоматы ориентировочной стоимостью 720 тысяч гривень изъяты.
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