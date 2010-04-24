Налоговики изъяли в Черновцах 36 игровых автоматов

36 игровых автоматов, которые использовались непосредственно по назначению в одном из развлекательных заведений Черновцов, выявили работники налоговой милиции ГНА в Черновицкой области в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Как сообщили УНИАН в отделе массово-разъяснительной работы и обращений граждан ДГН в Черновицкой области, владельцем запрещенного оборудования оказался местный житель.

Игровые автоматы ориентировочной стоимостью 720 тысяч гривень изъяты.