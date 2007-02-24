Янукович поговорит с Меркель о трубе

Украина намерена возобновить переговоры с Германией об участии в трехстороннем газотранспортном консорциуме.

Об этом в интервью Deutsche Welle заявил премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ.

По его словам, вопрос газотранспортного консорциума будет одной из тем на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой МЕРКЕЛЬ во время его визита в Берлин 27 февраля.

Премьер отметил, что после потепления украинско-российских отношений Украина вернулась к вопросу создания трехстороннего консорциума с участием России и Германии. В частности, сейчас ведется интенсивный диалог о достройке магистрального газопровода на участке «Богородчаны – Ужгород», что позволит увеличить объемы поставок газа из России в Европу приблизительно до 20 млрд. кубометров.

«Мы за то, чтобы объединить усилия импортеров газа, то есть России, Евросоюза, который нуждается сегодня в дополнительных объемах газа и, безусловно, Украины, которая в состоянии транспортировать эти дополнительные объемы», - сказал премьер.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что с экономической точки зрения этот проект очень выгоден для всех участников будущего консорциума, а для его реализации сейчас нет никаких препятствий.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2006 г. министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО заявил, что Украина рассматривает Германию как партнера газотранспортного консорциума на рынке сбыта газа.

При этом он добавил, что данный вариант газотранспортного консорциума рассматривается в формате договоренностей 2004 года (летом 2004 года Украина и Россия согласовали переход к реализации инвестиционной фазы консорциума с 1 сентября 2004 года - УНИАН), которая предусматривает строительство газопровода «Богородчаны-Ужгород».

«Продолжение этого диалога мы планируем в ближайшее время», - добавил министр, при этом отметив, что в документах, касающихся создания консорциума не предусматривается участие других стран. «В документах не предусматривается участие других стран в консорциуме», - сказал Ю.БОЙКО.

«Было бы большой неожиданностью, если бы к трем сторонам присоединилась еще одна сторона», - сказал в свою очередь сопредседатель Группы с немецкой стороны, государственный секретарь Федерального министерства экономики Германии Бернд ПФАФФЕНБАХ, отвечая на вопрос о возможном участии в консорциуме Соединенных Штатов Америки.

Справка УНИАН. Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины создан в соответствии с договоренностями, зафиксированными в заявлении президентов России и Украины о стратегическом сотрудничестве в газовой сфере от 9 июня 2002 года, а также межправительственным соглашением от 7 октября 2002 года. Учредительные документы о создании ООО «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины» с участием ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз України» были подписаны 29 октября 2002 года.

Предусматривалась также возможность участия Германии в консорциуме, однако до сих пор этот вопрос не решен.

31 августа 2004 года собрание участников ООО «Международный консорциум по управлению и развитию ГТС Украины» согласовало переход к реализации инвестиционной фазы консорциума с 1 сентября 2004 года. Первым этапом инвестиционной фазы определено строительство магистрального газопровода «Богородчаны-Ужгород» протяженностью 234 км.