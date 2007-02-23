Тимошенко: Партия регионов совершила государственный переворот

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Партия регионов осуществила государственный переворот тогда, когда вовлекла в коалицию председателя Социалистической партии Украины Александра МОРОЗА.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение она выразила сегодня на пресс-конференции в Луцке, отвечая на вопрос журналистов.

«Партия регионов в Украине осуществила государственный переворот. Если вы этого не заметили, то напомню, что Партия регионов сделала это тогда, когда всеми возможными средствами переманила МОРОЗА», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. По ее словам, «сегодня мы уже пользуемся последствиями переворота: и рост тарифов, и падение реальных доходов людей, и злоупотребление на общегосударственном уровне с НДС для экспортеров, и расстановка по силовым структурам людей с уголовным прошлым».

«Я смотрю на фракцию Партии регионов в вашем городском совете – как будто порядочные люди, врачи. Я думаю, они сами не знают, что делает верхушка партии на высшем государственном уровне», – отметила Ю.ТИМОШЕНКО.