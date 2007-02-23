Алло, такси: милиция по горячим следам задержала грабителей

В Житомирской области милиция "по горячим следам" задержала злоумышленников, которые избили и ограбили таксиста.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД Украины в Житомирской области.

21 февраля в Коростышевский райотдел милиции обратился водитель такси, житель райцентра с заявлением о том, что в тот же день около 20.00 в райцентре при обслуживании заказа, один из пассажиров, угрожая ножом, приказал ему остановить машину. После этого водителя вынудили пересесть на заднее сидение. Один из пассажиров сел за руль. Около 21.00 они приехали в одно из сел, где таксиста избили и отняли мобильный телефон, 150 грн. и документы на автомобиль.

Работники уголовного розыска областной милиции по горячим следам за совершенное преступление задержали безработных, ранее осужденных жителей с.Старосельцы и с.Ярунь. Начато следствие.