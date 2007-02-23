Порошенко пошел в гору

Народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности Петр ПОРОШЕНКО избран главой Совета Национального банка Украины.

В этой должности П.ПОРОШЕНКО сменил Валерия ГЕЙЦА (был избран главой Совета НБУ 9 сентября 2006 года).

Как сообщал УНИАН, 22 февраля состоялось первое заседание Совета НБУ в обновленном составе (длительный период Совет был недоукомплектован, не была определена квота парламента).

В заседании Совета НБУ был объявлен перерыв, который, по словам В.ГЕЙЦА, вызван тем, что некоторые члены Совета НБУ - народные депутаты - должны были присутствовать на заседании парламента.