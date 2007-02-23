СБУ поговорит с Лужковым по душам

Исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляет, что реакция Украины на высказывания мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА во время пребывания в Севастополе будет жесткой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Секретариате Президента.

«Когда иностранец прибывает на территорию Украины, независимо от статуса и гражданства иностранца, он должен уважать законодательство, язык и культуру этого народа. Поэтому реакция будет, согласно этому закону, жесткой. СБУ это подтверждает», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО. По его словам, если будут правовые основания для более жесткого реагирования, то, безусловно, во взаимодействии с МИД Украины такие меры будут приняты безотлагательно.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО также отметил, что в европейском праве, которое имплементировано в национальном законодательстве Украины, предусматривается широкий спектр реагирования - от профилактических бесед, запрета на въезд, до более серьезной административной и уголовной ответственности.

В свою очередь, исполняющий обязанности министра иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО отметил, что пока внешнеполитическое ведомство Украины не получило официальной реакции Министерства иностранных дел России на свое заявление, касающееся высказываний Ю.ЛУЖКОВА.

По его словам, во время своего визита в Москву 27 февраля, кроме обсуждения вопросов функционирования Черноморского флота РФ, будет обсужден и ряд других вопросов, и, возможно, вопрос реакции России на высказывания Ю.ЛУЖКОВА.

«Безусловно, это дело правоохранительных органов и МИД, и я думаю, что мы здесь с коллегами будем работать согласованно, и определим, насколько его высказывания представляют угрозу территориальной целостности и безопасности Украины», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля мэр Москвы Ю.ЛУЖКОВ посетил Крым.

22 февраля Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинская сторона расценивает высказывания Ю.ЛУЖКОВА в Севастополе, как шаг, направленный на нагнетание напряженности в обществе, подрыв добрососедских отношений и стратегического партнерства между Украиной и Россией. В комментарии МИД напоминалось, что 21 февраля в г.Севастополь мэр Москвы позволил себе публично подвергнуть сомнению статус Крымского полуострова в составе Украины.

Особенную обеспокоенность в МИД вызвали также публичные призывы Ю.ЛУЖКОВА к гражданам Украины принимать участие в массовых акциях, которые имеют политический характер, что является прямым вмешательством во внутренние дела иностранного государства. МИД Украины выразило надежду, что такие действия упомянутого должностного лица получат соответствующую оценку со стороны российской власти, о чем будет проинформирована украинская сторона.