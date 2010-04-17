В Киеве в рамках флеш-моба открыли "Золотые Ворота" (фото)

Сегодня в Киеве в рамках флеш-моба, инициированного «Парком Киевская Русь», на несколько часов были открыты главные врата столицы - Золотые Ворота.

Как передает корреспондент УНИАН, утром около тридцати человек в богатырских доспехах и жителей древнего Киева прошли по Крещатику – от ЦУМа до Майдана Незалежности.

По словам участников акции, своим шествием они пытались напомнить киевлянам об истории города и героическом прошлом пращуров.

Как сообщили организаторы события - «Парк Киевская Русь», формой проведения мероприятия был избран именно флеш-моб, для того, чтобы ненавязчиво привлечь внимание общества к проблеме сохранения культурного наследия, воспитания уважительного отношения к прошлому.

После акции на Майдане, богатыри направились к Золотым Воротам, которые в этот день специально были открыты для участников флеш-моба. Все желающие имели возможность сфотографироваться с богатырскими доспехами и принять участие в розыгрыше приглашений на открытие III Международного фестиваля «Парк Киевская Русь».

«Золотые ворота были сегодня открыты специально для богатырей, чтобы они смогли на некоторое время воспроизвести историческую картину древнего Киева – стать стражей главных врат столицы. Говорят, что последним в них проходил Богдан Хмельницкий - еще в 1648 году, после победы под Желтыми Водами. Потом ворота были закрыты. Открывали их всего один раз, для Виктора ЮЩЕНКО, во времена его президентства. И вот теперь согласились открыть для участников нашего флеш-моба», - сообщила заведующая отделом «Золотые ворота» Национального заповедника «София Киевская» Людмила ИВАКИНА.