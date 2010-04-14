Любомир Гузар: трагедия в Смоленске пробудила в сердцах слово «ближний»

Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Любомир ГУЗАР презентовал свою вторую аудиокнигу под названием «Дорога к ближнему».

Как передает корреспондент УНИАН, аудиокнига сделана в виде интервью: Блаженнейший Любомир отвечает на вопросы журналиста Николая КНЯЖИЦКОГО.

В «Дороге к ближнему» Любомир ГУЗАР делится со слушателями своими мнениями относительно таких ключевых тем: «О любви», «О мужчине и женщине», «О контрацепции и абортах», «О конфликте поколений», «О гражданине и государстве» и «О патриотизме и шовинизме».

«Как быть, когда любовь недостаточно сильна? Как Церковь относится к поиску второй «половинки» через встречи с несколькими людьми? Если Церковь против аборта, то почему и против контрацепции? Должна ли женщина сидеть дома, а мужчина работать? Что обеспечить: наследство или образование? Как строить отношения между разными поколениями?» – это вопросы, на которые можно найти ответы на первом диске аудиокниги «Дорога к ближнему».

На втором диске книги глава УГКЦ формулирует собственное отношение к проблемам коррупции, к полученным от взяток благотворительным деньгам, советует как выжить и прокормить семью в условиях кризиса, как заробитчанину привыкнуть к жизни в Украине, когда он возвращается домой. Блаженнейший Любомир рассказывает о своем понимании патриотизма и шовинизма, культурного разделения между Востоком и Западом, о героических и трагических страницах истории.

«Понятие ближнего очень широко… Эта трагедия в Смоленске, думаю, у каждого в сердце пробудила слово «ближний». Сейчас сотни тысяч людей в Польше несут цветы и свечи, чтобы почтить своих ближних», – говорит Любомир ГУЗАР.

В свою очередь, Н.КНЯЖИЦКИЙ добавил, что книга с ответами на такого рода вопросы будет очень полезна для многих людей, поскольку проблемы во всех семьях фактически одинаковы, а поговорить не с кем. Потому что в Украине не развита практика психоаналитиков, а люди всегда нуждаются в совете.

Напомним, что первая аудиокнига Блаженнейшего Любомира под названием «Дорога к себе» увидела свет в январе 2009 года. Она была издана тиражом десять тысяч экземпляров.

Выпуск второй книги главы УГКЦ осуществила мультимедийная студия «Свичадо». Вступительное слово к ней записала народная артистка Украины Нина МАТВИЕНКО.

Аудиокнига «Дорога к ближнему» уже сегодня появится в книжных магазинах и храмах Киева по цене 35 гривень.