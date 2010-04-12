Задержан бухгалтер компании, строившей во Львове стадион

Львовские оперативники задержали бухгалтера одной из фирм, которая занималась подготовкой к Евро-2012, по подозрению в причастности к махинациям с бюджетными средствами, выделенными на строительство стадиона.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах).

В сообщении отмечается, что пока еще речь идет о разворовывании свыше 1 млн. грн., однако эта сумма может оказаться и больше.

Как рассказал в комментарии УНИАН начальник ГУ МВД Украины во Львовской области генерал-лейтенант милиции Михаил ЦИМБАЛЮК, у правоохранителей была информация, что бухгалтер скрывается в Донецкой области и в ближайшее время планирует сменить место своего пребывания. Потому в Донецк срочно была отправлена следственно-оперативная группа Главного управления милиции Львовской области, которая задержала злоумышленницу.

«На данное время она находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о ее аресте», - отметил М.ЦИМБАЛЮК.

Сейчас правоохранители проверяют все финансовые дела предприятия, где работала задержанная.

По данным информированных источников в ГУ МВД Украины во Львовской области, была задержана бухгалтер львовского филиала ООО “Проектно-строительное предприятие "Азовинтекс".

Как ранее сообщал УНИАН, во львовском филиале ООО ПСП «Азовинтекс» аудиторы предприятия 2 апреля 2010 года выявили исчезновение денег. По этому факту предприятием был составлен акт, который в тот же день со всеми необходимыми материалами был направлен в правоохранительные органы для установления причастности бухгалтера львовского филиала к исчезновению денежных средств и возмещения ущерба предприятию.

*** ООО ПСП «Азовинтекс» было генеральным подрядчиком по строительству стадиона к Евро-2012 во Львове. 30 марта 2010 года вице-премьер-министр Украины по вопросам Евро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ сообщил о смене генподрядчика по строительству стадиона. Генподрядчиком по строительству стадиона к Евро-2012 во Львове вместо «Азовинтекса» стала компания «Альтком».