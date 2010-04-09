Украина предлагает Казахстану строить зерновые терминалы

Министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО и министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан Абельгазы КУСАИНОВ обсудили возможность строительства в наших портах зерновых терминалов при участии казахской стороны на условиях общего софинансирования.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Встреча состоялась в рамках визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Казахстан.

Также стороны выразили заинтересованность в увеличении транзитных грузов из Казахстана по территории Украины, в частности, что касается транспортировки нефти и зерновых.

По информации Минтранса, К.ЕФИМЕНКО договорился со своим казахским коллегой более детально обсудить направления двустороннего сотрудничества во время будущих рабочих встреч.