Тручинов обвиняет Партию регионов

Народный депутат, заместитель председателя фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ заявляет о некомпетентности вице-премьера Дмитрия ТАБАЧНИКА в вопросе повышения тарифов в регионах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом О.ТУРЧИНОВ заявил, комментируя сегодняшнюю информацию Д.ТАБАЧНИКА о самых высоких коммунальных тарифах в ряде городов на Западе Украины.

«Тарифы на отопление больше всего повышены на Востоке Украины, в городах, где большинство безраздельно принадлежит Партии регионов, - отметил О.ТУРЧИНОВ. - В частности, в Донецке стоимость отопления выросла более чем в 4 раза, невзирая на то, что именно там добывают больше всего угля в Украине». Он также отметил, что в Харькове тарифы выросли в 4,20 раза, Луганске - 3,12 раза, Николаеве - 4,40 раза.

О.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что правительство провалило тарифную политику, и именно благодаря планомерной работе БЮТ тарифы были уменьшены в Киеве, Черкассах и ряде других городов и сел Украины.

«Это не первый случай, когда Партия регионов хочет переложить ответственность за собственные провалы на оппозицию, - считает О.ТУРЧИНОВ, - Их позиция полностью становится понятной, когда они отказываются голосовать за законодательное урегулирование тарифных вопросов в Украине».

Как сообщал УНИАН, сегодня Д.ТАБАЧНИК на всеукраинском селекторном совещании заявил, что в Украине самые высокие тарифы на жилищно-коммунальные услуги зафиксированы в Черновцах, Ужгороде, Кировограде и Полтаве. По его словам, наивысший прыжок тарифов на водоснабжение зафиксирован в Черновцах (в 2 раза), Полтаве (1,8 раза) и Ужгороде (1,65 раза).

По словам Д.ТАБАЧНИКА, в повышении тарифов на услуги водоотводы и теплоснабжения лидируют Кировоград, Хмельницкий и Ужгород. Киев занимает первое место по оплате за содержание домов и придомовых территорий.