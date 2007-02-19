Шуфрич: химотходы Премикс угрозы для здоровья не представляют

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ заверяет, что химические отходы “Премикс” в той форме, в которой сегодня хранятся, никакой угрозы здоровью жителей Береговского района не представляют.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, об этом он сказал сегодня на Закарпатье после завершения работы комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций Береговского района.

Как сообщил Н.ШУФРИЧ, который в то же время является заместителем председателя Государственной комиссии техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций, «теоретически угроза могла возникнуть в случае проникновения вещества «Премикс» в грунтовые воды или во время пожара». «Пока химические отходы контейнеризированы, и поэтому реальной угрозы возможного вступления «Премикса» в реакцию с водой уже нет. Мы делаем все, чтобы эти две опасности сделать невозможными - заверил министр, добавив, что также «нет никакой необходимости введения каких-то особых статусов для местного населения».

Сейчас, по словам Н.ШУФРИЧА, стоит вопрос о дальнейшей судьбе этих контейнеров. Наиболее логично было бы возвратить их в ту страну, из которой были ввезены токсичные вещества в наше государство, сказал министр. По его словам, совместно с Министерством экологии и соответствующим министерством Венгрии была создана рабочая группа, которая в ближайшее время должна решить судьбу почти 1,5 тыс. тонн «Премикса», который находится на территории Закарпатья.

Как сказал Н.ШУФРИЧ, «есть определенные сомнения, относительно законности ввоза химического вещества в Украину. Следственные органы сообщили нам о проведении дополнительной экспертизы, но уже сейчас можно сказать, что с территории Закарпатья это вещество должно быть вывезено. В каком направлении, это решится в ближайшее время».

Также на вопрос журналистов, не связана ли его активность относительно ситуации с «Премиксом» с тем, что вещество начали ввозить во время премьерства Виктора ЮЩЕНКО и губернаторства Виктора БАЛОГИ, Н.ШУФРИЧ отметил: «Мне все равно, кто был начальником области и правительства, когда начали ввозить химические отходы в Закарпатье. Это вопрос правоохранительных органов, на каком основании в 1999-2000 годах начался, как мы уже сейчас можем констатировать, незаконный и контрабандный ввоз «Премикса» на территорию Украины». Как подчеркнул министр, «вопрос, который стоит передо мной, - скоординировать действия органов центральных и местных властей относительно решения неотложной проблемы. А почему и при ком она возникла, это уже вопрос прокуратуры и, как нам сообщили, СБУ».