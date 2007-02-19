Мошенницы под видом обмена старых купюр выманили у пенсионерки 10 тыс. грн.

В Житомирской области задержаны две мошенницы, которые выманили у 80-летней пенсионерки 10 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщила специалист Центра общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Ольга НОМЕРЧУК.

По ее словам, в Лугинский райотдел милиции обратилась жительница села Путиловичи с заявлением о том, что в ее дом зашли две неизвестные женщины, которые представились социальными работниками, и путем обмана завладели деньгами хозяйки в сумме 10 тыс. грн. Мошенницы мотивировали свои действия обменом старых купюр на новые, который сейчас якобы проводится в Украине.

Получив от женщины деньги, мошенницы скрылись. Опомнившись, пожилая женщина обратилась за помощью к соседям, которые вместе задержали непрошеных гостей в их авто и вызвали милицию.

Дежурным нарядом милиции за совершение этого преступления задержаны неработающая 18-летняя жительница Полтавской области и ранее судимая 32-летняя жительница Кировограда, у которых похищенное изъято.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.