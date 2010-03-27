Тигипко: Янукович не давал распоряжения возобновить работу СЭЗ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не давал распоряжения возобновить работу свободных экономических зон (СЭЗ) в Украине.

Об этом заявил в комментарии агентству УНИАН вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

По его словам, Президент лишь дал распоряжение Кабмину рассмотреть принципиальную возможность работы СЭЗ в Украине. «Был разговор только о рассмотрении этого вопроса. Сейчас мы собираем материалы относительно всех сильных и слабых сторон, которые были в законодательстве по СЭЗ. В процессе функционирования СЭЗ у нас не срабатывал один очень важный момент – не была до конца закрыта граница, что приводило к различным злоупотреблениям. Те товары, которые должны были уходить из СЭЗ на экспорт, попадали на внутренний рынок. Фактически именно это и похоронило идею СЭЗ. Сейчас мы посмотрим, что можно сделать для того, чтобы избежать подобных проблем в будущем», – отметил вице-премьер.

Вместе с тем, С.ТИГИПКО убежден, что сам принцип СЭЗ может и должен быть использован в Украине.

Как сообщал УНИАН, 19 марта т.г. председатель Донецкой областной государственной администрации Анатолий БЛИЗНЮК заявил, что Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ намерен возвратить в экономику страны действие законов о специальных экономических зонах и территориях приоритетного развития.

«Вчера Президент однозначно сказал, что он возвратит закон о СЭЗ и ТПР», – заявил губернатор. При этом он добавил, что глава государства «дал задание мне готовить обучение всех регионов относительно работы в этой идеологии».

Подробнее о возможном возобновлении работы СЭЗ на сайте УНИАН-Экономика