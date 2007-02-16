Кинах изобразил жилищно-коммунальный этюд в черных тонах

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий КИНАХ считает, что “уровень накопления проблем в ЖКХ скоро достигнет критического предела, что будет угрожать национальной безопасности страны”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.КИНАХА, он выразил обеспокоенность консервированием проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве, напомнив, что “в областях Украины износ отопительных сетей, систем водоснабжения достигает местами 80%”

По мнению А.КИНАХА, сегодня проблемы жилищно-коммунального комплекса становятся заложником политического противостояния. По его словам, «политические силы тяготеют, скорее, к политическим спекуляциям вокруг сверхсложных проблем комплекса вместо их решения». А.КИНАХ заявляет, такой безответственный подход угрожает возникновением серьезного кризиса в жилищно-коммунальных хозяйствах в областях Украины.

Председатель комитета считает необходимым разработку и реализацию согласованной политики между центральными и местными органами власти по ЖКХ и, особенно, в отношении регулирования цен и тарифов.

А.КИНАХ также убежден, что власть обязана позаботиться о том, чтобы рост тарифов не опережал рост зарплат и пенсий. “Повышение тарифов должно быть экономически обоснованным и базироваться на точных технико-экономических расчетах”, - сказал он.

Кроме того, А.КИНАХ отметил, что «в первоочередном порядке сегодня необходимо создать экономические стимулы для привлечения инвестиций в ЖКХ, модернизации и технологического обновления основных фондов комплекса, обеспечения паритета цены и качества услуг ЖКХ».