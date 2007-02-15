ЦИК добьётся наказания ”преступных действий” Кировоградской комиссии

Заместитель председателя ЦИК Марина СТАВНИЙЧУК пообещала, что комиссия обратится в Генеральную прокуратуру Украины, к Президенту и в Верховную Раду с просьбой дать оценку действиям Кировоградской ТИК, которые выходят за пределы законности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она объявила сегодня после заседания городской территориальной избирательной комиссии, на котором выборы мэра 26 ноября 2006 года фактически в третий раз были признаны недействительными.

«Опомнитесь! Своим решением вы нарушаете закон о местных выборах. За это предусмотрена прямая ответственность в Уголовном кодексе Украины. Вы просто издеваетесь над избирательным правом граждан. Предупреждаю, что цепочка преступных действий по организации местных выборов с 2002-го года по 2007-й будет прервана, кто как бы вызывающе себя ни вел» - обратилась М.СТАВНИЙЧУК к членам ТИК.

Попытки представителя Центризбиркома дать правовые разъяснения действиям комиссии перед голосованием были грубо прерваны. Секретарь ТИК Геннадий УШАКОВ заявил, что это является влиянием на членов комиссии.

«Это впервые в моей практике, чтобы территориальная комиссия не дала выступить представителю ЦИК. К сожалению, у нас нет полномочий, чтобы сменить ТИК и самостоятельно организовать и провести выборы городского председателя», - заметила М.СТАВНИЙЧУК.

Она напомнила, что ЦИК и суды разных инстанций устанавливали факты нарушений в действиях и решениях кировоградской территориальной избирательной комиссии. По ее убеждению, городской совет должен был давно прекратить полномочия ТИК.

«Сразу после моего возвращения будет собрано заседание ЦИК, на котором я доложу обстановку в Кировограде. Мы сделаем все от нас зависимое, чтобы виновные в беззаконии понесли наказание», подытожила представитель Центризбиркома.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2006 года ТИК города Кировограда вынесла постановление о признании внеочередных выборов городского председателя 26 ноября недействительными из-за нарушений, допущенных участковыми избирательными комиссиями в ходе голосования и при подсчете голосов избирателей.

30 декабря по иску кандидата на должность мэра В. ПУЗАКОВА Апелляционный суд Кировоградской области признал постановление противоправным и отменил его.

4 января 2007 года кировоградская ТИК повторно признала выборы недействительными.

Кировоградские городские власти отказалась финансировать повторные выборы мэра, назначенные на 11 февраля, с местного бюджета. Секретарь горсовета Руслан МИШЕРИЧЕНКО аргументировал такую позицию постановлением Центральной избирательной комиссии, принятым 18 января 2007 года, о систематических нарушениях избирательного законодательства Украины, допущенных территориальной избирательной комиссией г.Кировограда во время проведения внеочередных выборов городского председателя 26 ноября 2006 года.

3 февраля члены ТИК провели заседание, на котором отменили собственное постановление о назначении внеочередных выборов и объявили В. ПУЗАКОВА избранным мэром.

Уже сегодня данное постановление было отменено, а также назначены повторные выборы городского председателя Кировограда на 15 апреля.