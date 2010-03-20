В Житомирской области сельский голова получил 6 лет за взятку

В Житомирской области к 6 годам лишения свободы осужден бывший сельский председатель, который получил 25 тыс. дол. взятки.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области со ссылкой на начальника отдела поддержки государственного обвинения в судах этой прокуратуры Татьяну МАГАЛЕЦКУЮ.

По ее словам, бывший Забелочский сельский председатель Радомышльского района требовал и получил взятку в сумме 25 тыс. дол. от столичного предпринимателя за содействие в предоставлении земельного участка в частную собственность.

"Для такой криминальной сделки он привлек своего сельчанина в сообщники, подделал решение сельского совета о выделении земельного участка, то есть, совершил служебное преступление", - сказала она.

Радомышльский райсуд признал сельского председателя виновным и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, уточнила работник областной прокуратуры.

Суд также наказал сельчанина и сообщника сельского председателя за активное содействие коррупционным деяниям, присудив ему пять лет лишения свободы с конфискацией части принадлежащего ему имущества на праве личной собственности, сообщила Т.МАГАЛЕЦКАЯ.

Апелляционный суд Житомирской области оставил этот приговор в силе.