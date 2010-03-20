В Херсонской области отказ пустить "гостя" закончился стрельбой из ружья

В Херсонский области крестьянин, которого сосед не пустил к себе в гости, прострелил «обидчику» ногу из ружья.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МВД в области, в дежурную часть Голопристанского райотдела милиции поступило сообщение из районной больницы, что в травматологическое отделение с огнестрельным ранением пальца ноги госпитализирован 40-летний житель поселка Новая Збурьевка.

Установлено, что к пострадавшему пришел 29-летний сосед, находившийся в нетрезвом состоянии, и начал требовать пустить его в дом. Когда ему было отказано, он пошел к себе домой, взял охотничье ружье, вернулся и пригрозил выстрелить, если его “не пустят в гости». Пострадавший сказал пьянице убираться прочь. Оскорбленный гость сделал выстрел в землю, но пуля рикошетом попала в палец ноги хозяина.

Безработный задержан, ружье изъято.

Предварительная квалификация преступления по ч.1 ст. 121 по Уголовному кодексу Украины - «Преднамеренное тяжкое телесное повреждение» (карается лишением свободы сроком от 5 до 8 лет).