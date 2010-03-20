Мексика не против иметь военное представительство в Украине

Начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал армии Украины Иван СВИДА на встрече с военным и военно-воздушным атташе при посольстве Мексиканских Соединенных Штатов в Российской Федерации (по совместительству в Украине и Румынии) бригадным генералом Сантьяго Ногера РЕЙЕС озвучил инициативу о развертывании в нашем государстве постоянного военно-дипломатического представительства при посольстве Мексики в Украине.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, об этом шла речь во время встречи И.СВИДЫ и С.РЕЙЕСА в Киеве.

Как отметил в начале встречи И.СВИДА, Украина рассматривает Мексику как одного из региональных лидеров латиноамериканского пространства.

“Между Украиной и Мексикой большое расстояние, но этот фактор не должен помешать развитию двустороннего сотрудничества между нашими странами, в том числе в сфере обороны”, - подчеркнул генерал армии Украины.

В этом контексте он предложил выйти с совместным предложением о развертывании в Украине постоянного военно-дипломатического представительства при посольстве Мексики в Украине.

“Это поможет поддерживать более тесные контакты и развивать наше двустороннее сотрудничество, в котором заинтересованы обе страны”, - подчеркнул Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины.

В свою очередь С.РЕЙЕС отметил, что мексиканская сторона очень заинтересована в развитии отношений с Украиной, и предложение о создании в Украине постоянного военно-дипломатического представительства обязательно будет направлено в Мехико.

В то же время, пока будет решаться этот вопрос, бригадный генерал обратился к генералу армии Украины с просьбой содействовать в аккредитации в Украине не только одного, но и других двух военных атташе Мексики и получил полную поддержку в этом вопросе.

Как отмечается пресс-служба МО, главная цель встречи заключалась в налаживании более тесных контактов и развития двустороннего военного сотрудничества между Вооруженными силами Украины и Мексики. Во встрече также приняли участие заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Игорь КАБАНЕНКО, в.и.о. начальника Центрального управления военного сотрудничества ВС Украины полковник Александр КУЛЕШ, заместитель военного и военно-воздушного атташе при посольстве Мексиканских Соединенных Штатов в Российской Федерации (по совместительству в Украине и Румынии) подполковник Мартин Хименес ОЛЬВЕРА и 3-й секретарь посольства Мексиканских Соединенных Штатов в Украине Хорхе Дельгадо СУМАНО.

Сегодня стороны определили также ряд приоритетных направлений развития двустороннего военного сотрудничества. Это, в частности, обмен опытом в вопросах реформирования вооруженных сил обеих стран, обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины и Мексики в высших военных учебных заведениях обеих стран и т. п.

В конце встречи И.СВИДА и С.РЕЙЕС еще раз подтвердили намерения приложить максимальные усилия для развития двустороннего военного сотрудничества между обеими странами и выведения его на новый качественный уровень.