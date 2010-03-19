Во Львове безбилетный пассажир устроил стрельбу по контролеру

В центре Львова безбилетный пассажир устроил стрельбу по контролеру и пассажиру трамвая.

Как рассказал УНИАН начальник службы контроля ЛКП «Львовэлектротранс» Андрей КОРОЛЬ, это произошло 17 марта. Контролер электротранспорта во время проверки наличия проездных документов обнаружила в салоне трамвая безбилетного пассажира. По просьбе предъявить талон пассажир начал требовать контролера показать служебное удостоверение. Удовлетворившись тем, что его просьба была выполнена, он отдал контролеру незакомпостированный билет, который она погасила.

«В то же время буквально через несколько секунд он снова начал требовать у контролера удостоверение и, заламывая женщине руку, вырывать документ из рук. На помощь контролеру подошли пассажиры и на остановке вывели хулигана из салона трамвая. Там он и выхватил из кармана пистолет, направляя его в сторону пассажира-защитника», - отметил А.КОРОЛЬ.

По его словам, контролер, шокирована увиденным, прижала хулигана к турникету и направила дуло пистолета в землю, после чего прозвучал выстрел. Злоумышленника удалось доправить в кабинет службы контроля ЛКП «Львовэлектротранс» и вызвать милицию.

При этом А.КОРОЛЬ отметил, что «работники милиции не спешат помогать билетным контролерам». «Пока прибыл представитель милиции, хулиган, угрожая новыми разборами, вырвался на улицу», - отметил он.

Как сообщили в ЛКП «Львовэлектротранс», инцидент, когда во Львове контролеру угрожали пистолетом - не первый, аналогичный случай месяц назад имел место в трамвае маршрута №3.

После случая, произошедшего 17 марта, контролер обратилась в медпункт, где ей поставили диагноз: гипертонический криз, вегетососудистая дистония и травматическое повреждение среднего пальца правой руки.

Как сообщалось, ранее во Львове безбилетная пассажирка покусала контролера при исполнении им служебных обязанностей.