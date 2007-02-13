Главный милиционер Крыма не матерится и любит журналистов?

Исполняющий обязанности начальника Главного управления МВД Украины в АРК полковник милиции Анатолий МОГИЛЕВ возмущен тем, что в СМИ после его назначения в автономию появилось много недостоверной информации о его персоне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОГИЛЕВ заявил сегодня на брифинге в Симферополе.

"За последнюю неделю (А.МОГИЛЕВ был назначен на должность и.о. начальника крымского Главка в начале февраля - УНИАН) узнал о себе много нового и интересного", - сказал А.МОГИЛЕВ, добавив, что журналисты успели обвинить его "во всех смертных грехах".

Так, в частности, А.МОГИЛЕВ развеял слухи, что его назначение в Крым лоббировал народный депутат от Партии регионов Антон ПРИГОДСКИЙ (в крымских СМИ А.ПРИГОДСКОГО часто называют "смотрящим" за Крымом - УНИАН). По словам и.о. начальника крымского Главка МВД, он лишь несколько раз встречался с А.ПРИГОДСКИМ на каких-то мероприятиях и близко с ним не знаком.

Говоря о своем назначении, А.МОГИЛЕВ отметил, что был назначен на должность в Крым благодаря своему опыту работы в МВД, а не симпатиями к той или иной политической силе.

Кроме того, А.МОГИЛЕВ на брифинге возмутился, что крымские журналисты в своих материалах написали, что он часто использует ненормативную лексику. А.МОГИЛЕВ отметил, что эта информация была перепечатана с одного из макеевских сайтов (А.МОГИЛЕВ некоторое время работал начальником Макеевской милиции - УНИАН), который, по словам А.МОГИЛЕВА, печатал о всех много неправдивой информации. "Написали, что я сквернословлю, что я постоянно использую ненормативную лексику. Я знаю, что это информация взята с сайта, организаторов этого сайта найти никто не мог", - сказал А.МОГИЛЕВ, отметив, что информация о его пристрастии к матам - "это полный блеф".

А.МОГИЛЕВ также опроверг информацию, что он крайне негативно относится к журналистам. И.о. начальника крымской милиции заверил, что будет проводить встречи с представителями СМИ регулярно.

Справка УНИАН. А.МОГИЛЕВ - 1955 года рождения, полковник милиции. Имеет два высших образования - педагогическое и юридическое, служил в органах внутренних дел с июня 1982 по февраль 2005 года. Последние 10 лет руководил Артемовским и Макеевским городскими управлениями милиции Донецкой области.