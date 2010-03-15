Королевская: кредитование недоступно большинству предпринимателей

Адаптация в Украине европейской схемы микрофинансового кредитования – один из стимулов развития национальной экономики в посткризисных условиях. Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского комитета промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, такое мнение высказала глава комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

«Посткризисная экономика Украины нуждается в дополнительных стимулах: на сегодняшний день она испытывает недостаток в доступных кредитных ресурсах. Адаптация в украинских условиях европейской схемы микрофинансового кредитования позволит улучшить ситуацию с занятостью населения, усилить сегмент малого и среднего бизнеса», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, подобная программа позволит не только активизировать внутренний рынок, но и использовать потенциал малого и среднего бизнеса на депрессивных территориях, где отсутствие стартового капитала на фоне дефицита кредитных ресурсов не дает возможности сделать первый шаг для развития собственного дела. «Банковское кредитование сегодня продолжает оставаться недоступным для большинства предпринимателей. Правительство должно инициировать программу, стимулирующую коммерческие банки к кредитование экономики», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Напомним, на этой неделе Европейская комиссия приняла решение относительно схемы микрофинансового кредитования, которая предусматривает выделение 100 млн. евро в течение 4 лет с целью кредитования предприятий. В ее рамках будут определены банки и небанковские организации, в которые потенциальные получатели микрофинансовых кредитов смогут обращаться с заявками. Сумма кредита не превышает 25 тыс. евро. Программа также рассчитана на предприятия с количеством работников менее 10 человек и оборотом менее 2 млн. евро.