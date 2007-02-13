Мостовая предлагает Левочкину перечислить полмиллиона на больницу без решения суда

Как сообщал УНИАН, руководитель Секретариата Кабинета Министров Сергей Левочкин намеревается подать в суд на заместителя главного редактора газеты «Зеркало недели» Юлию Мостовую. Он будет требовать извинений, полмиллиона гривен и опровержения информации, изложенной в статье "Еще раз о дешевом сыре".

«Я хочу отметить три момента, - сказала в комментарии «Телекритике» Юлия Мостовая. – Во-первых, источники «Зеркала недели» надежны и прозрачны, а наши мотивы продиктованы не только искренностью, которую поставил под сомнение господин Левочкин, но и не безразличием к вопросам энергетической безопасности моей, - я отмечаю, моей, - страны.

Во-вторых, пользуясь собственным админресурсом, господин Левочкин может убедить суд в том, что во время создания «Росукренерго» ничего о нем не знал, и вообще принимал участие во всемирных соревнованиях по сумо. Но весь причастный к газовому бизнесу политикум знает, что это не так.

В-третьих, человеку с достатком Сергея Левочкина не нужно ожидать решения суда, чтобы помочь детской больнице. Пусть не пиарится, а помогает уже сейчас. Возможно, тогда ему удастся сделать для этой больницы столько же, сколько в своей сфере уже сделало «Зеркало недели».