Левочкин требует от Мостовой извинений и полмиллиона

Руководитель аппарата премьер-министра, член Партии регионов Сергей ЛЕВОЧКИН намерен обратиться в суд по поводу публикации в еженедельнике „Зеркало недели” статьи Юлии МОСТОВОЙ о его причастности к функционированию в Украине компании “РосУкрЭнерго”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

С.ЛЕВОЧКИН опровергает свою причастность к организации компании “РосУкрЭнерго”. “Утверждение МОСТОВОЙ о моем участия в организации и функционировании компании „РосУкрЭнерго” не соответствуют действительности”, - сказал он.

Руководитель аппарата главы правительства также отметил, что в его должностные обязанности не входит ведение межгосударственных переговоров по энергетическим вопросам.

При этом С.ЛЕВОЧКИН отметил, что положительно оценивает деятельность компании „РосУкрЭнерго” и не разделяет негативных оценок, данных в вышеупомянутой публикации.

”Я хорошо понимаю и источники, и мотивации автора. По моему мнению, первые не являются качественными, а вторые – искренними”, – сказал он.

Требованиями иска, по словам С.ЛЕВОЧКИНА, будут извинения со стороны Ю.МОСТОВОЙ и денежная компенсация в размере 500 тысяч гривен в интересах детской больницы „Охматдет”.

*** В последнем номере еженедельника “Зеркало недели” №5 (634) Ю.МОСТОВАЯ в статье “Еще раз о дешевом сыре” отметила, что С.ЛЕВОЧКИН принимал участие в августе 2006 года в переговорах с российской стороной об украинской трубе. “Переговоры о трубе, и не только о ней, активизировались уже в августе 2006 г. Круг переговорщиков, но не тем, был достаточно узок. От российской стороны основными игроками были: представители «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР, Андрей АКИМОВ и определенное время Александр РЯЗАНОВ; глава «Транснефти» Семен ВАЙНШТОК. Снаряды подносили представители «РосУкрЭнерго» Константин ЧУЙЧЕНКО и Олег ПАЛЬЧИКОВ. Якобы от украинской стороны партнерами в переговорах были: руководитель секретариата премьер-министра Сергей ЛЕВОЧКИН, министр ТЭК Юрий БОЙКО, акционер «РосУкрЭнерго» Дмитрий ФИРТАШ и, понятно, глава «Укргаз-Энерго» - совместного предприятия НАК «Нафтогаз Украина» и «РосУкрЭнерго» - Игорь ВОРОНИН. Все четверо украинских переговорщиков непосредственно связаны или с историей создания, или с функционированием компании «РосУкрЭнерго», созданной на взаимное удовлетворение по распоряжению Леонида КУЧМЫ и Владимира ПУТИНА летом 2004 г., которая в настоящее время является монопольным поставщиком импортного газа в Украину и на экспорт в третьи страны, а также почти монопольным распорядителем газа, поставляемого на украинский рынок”, - говорится в статье Ю.МОСТОВОЙ.