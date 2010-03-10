Минобразования хочет поставить еще один эксперимент на выпускниках

Министерство образования и науки в этом году решило на 30% сократить количество пунктов тестирования внешнего независимого оценивания (ВНО).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь ЛИКАРЧУК.

По его словам, сокращают пункты тестирования в райцентрах и маленьких городах с целью сделать невозможным использование «кумовских» связей во время тестирования.

«Уже в этом году мы значительно сократим количество пунктов тестирования. Это делается с целью уменьшения рисков бесконтрольности введения внешнего оценивания. Потому что мы убедились, что пункты тестирования в райцентрах, в небольших городках – там чрезвычайно мощные «кумовские связи», зависимость от местного руководства. В этом году таких пунктов тестирования будет сокращено почти на 30%», - сказал И.ЛИКАРЧУК.

В то же время тестирование будут проводить в пунктах, которые расположены в крупных городах, областных центрах, а также так называемых университетских городках.

В связи с этим, отметил И.ЛИКАРЧУК, тестирование по украинскому языку и литературе, математике и истории Украины будут проходить в течение нескольких сессий. По его словам, на разных сессиях по одному и тому же предмету детям будут выдавать разные тексты тестов, но они будут одинаковой сложности.

Кроме того, И.ЛИКАРЧУК сообщил, что предусматриваются и другие новшества в системе ВНО. Так, в 2011 году предусматривается в экспериментальном режиме запустить «тест способностей» или «тест учебных компетентностей».

«Мы предложим абитуриентам разноуровневые тесты. Мы сейчас к этому готовимся. То есть высшее учебное заведение сможет выбирать, с каким уровнем сдачи теста будет принимать абитуриента – тестом большой сложности, средней и обычной», - объяснил И.ЛИКАРЧУК.