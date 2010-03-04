Лозинский не хочет обжаловать свой арест

Бывший народный депутат Украины Виктор ЛОЗИНСКИЙ, который обвиняется в убийстве жителя Головановского района Кировоградской области Валерия Олийныка, не намерен обжаловать судебное решение о его аресте в Апелляционном суде.

Об этом УНИАН сообщил его адвокат Роман ДЕНЕСЮК, отвечая на вопрос, будет ли он подавать апелляцию.

"Не буду... Потому что ЛОЗИНСКИЙ этого не хочет", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель 1954 года рождения В.Олийнык.

По данному факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч.2 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или выполненное на заказ, или приведшее к смерти потерпевшего).

3 июля Верховная Рада лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатских полномочий, после чего Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание В.ЛОЗИНСКОГО и доставку его в суд.

30 июля В.ЛОЗИНСКИЙ был объявлен в международный розыск. Он был задержан в Киеве 1 марта этого года.

3 марта Печерский районный суд Киева избрал В.ЛОЗИНСКОМУ меру пресечения в виде ареста.