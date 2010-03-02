Одесские священники просят Гурвица отменить День смеха

Отменить или перенести празднование первоапрельской Юморины-2010 «в связи с празднованием 4 апреля Пасхи Христовой» – с таким предложением обратился сегодня к мэру Одессы Эдуарду ГУРВИЦУ глава местной епархии УПЦ Московского патриархата митрополит АГАФАНГЕЛ.

Как отмечается в открытом письме, размещенном на официальном сайте епархии, «возмущение» и «прямой вызов святой православной вере» вызывает у духовенства Одессы проведение «дня смеха», сопровождаемого «массовыми гуляниями» и «шумными концертами» в период Страстной седмицы».

«Верующие не дают мне покоя, ежедневно сотни людей приходят с просьбой: сделать все возможное, чтобы не омрачить Крестный путь и страдания Христа», - говорится в обращении главы епархии.

«Во избежание массовых акций протеста со стороны православной общественности» автор письма просит «отменить в 2010 году проведение «дня смеха» в Одессе, или, если это не представляется возможным, по крайней мере, перенести данное мероприятие на пасхальные дни».

Как известно, в Одессе много лет подряд проводят Юморину 1 апреля – в День смеха. В этом году 1 апреля приходится на Страстную седмицу, в частности, на Чистый четверг.