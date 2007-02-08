Министр: приватизация шахт - эффективное средство от проблем углепрома

Министр угольной промышленности Украины Сергей ТУЛУБ считает, что приватизация шахт - это "эффективный способ решения многих проблем в угольной отрасли". Об этом министр заявил сегодня в ходе рабочей поездки в Донецкую область.

Говоря о приватизации шахт, С.ТУЛУБ акцентировал, что она будет осуществляться, чтобы сделать "шахтный фонд экономически и финансово привлекательным для инвесторов".

"На сегодняшний день это эффективный способ решения многих проблем в угольной отрасли и ее перспективного развития", - сказал С.ТУЛУБ.

Он напомнил, что Минуглепром завершает разработку закона о развитии угольной промышленности и особенностях ее приватизации и подчеркнул, что министерство не будет влиять на определение будущих собственников шахт.

"Минуглепром никаких собственников не определял и определять не будет. Для этого проводится процедура открытых конкурсных торгов и так будет всегда", - заключил С.ТУЛУБ.