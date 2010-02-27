Таможенники предотвратили вывоз за границу книги XVIII века

Сотрудники Львовской таможни пресекли попытку вывоза культурных ценностей за пределы Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы, во время таможенного контроля международного почтового отправления работники таможни обратили внимание на небольшой пакет. Отправителем значился гражданин Украины, житель Киева, который отправлял пакет в Республику Польша. В бандероле была древняя книга.

Искусствоведческая экспертиза подтвердила, что книга является печатным изданием «Октоїх», которое в 1765 году издало Львовское Успенское Ставропигиальное братство. Издание является полным, в удовлетворительном состоянии, оправа сохранена. По мнению экспертов, ориентировочная стоимость его составляет 10 тыс. грн.

Книга представляет культурную ценность, может быть внесена в Государственный реестр национальных культурных ценностей, поэтому вывозу за границу не подлежит.