Проспект ”Радянської України” переименовали в проспект Георгия Гонгадзе

Киевсовет принял решение переименовать проспект Радянськой Украины в Подольском районе столицы на проспект Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты проголосовали за это решение сегодня на пленарном заседании.

Этим же решением предусмотрено признать недействительным решение Киевского городского совета от 16.06.2005 г. о переименовании улицы Машиностроительной в Соломенском районе Киеве на улицу Георгия Гонгадзе.

Депутат от «Нашей Украины» Елена ЛЕДОВСКИХ напомнила, что мама Георгия Гонгадзе просила до похорон своего сына не делать никаких действий почтению его памяти, в частности, называть улицы, или устанавливать памятники.

В то же время, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, который пришел на сессию именно на рассмотрение этого вопроса, сказал, что это с родственниками журналиста согласовано. К этому он также добавил, обращаясь к депутатам, что они должны поддержать это решение и при этом должны руководствоваться только своей совестью. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подчеркнул, что Г.Гонгадзе погиб во имя правды и добавил: «Если кого-либо из вас, здесь присутствующих, за правду матку будут убивать, то мы и его именем назовем (улицу) и он войдет в историю».

После этого депутаты большинством поддержали данный проект решения.