Мостобуд предупреждает, что жизнь Запорожья может замереть

Сроки сдачи нового автомобильного моста через Днепр, строительство которого ведется в Запорожье, могут быть сорваны в связи с несвоевременным финансированием данного проекта. Такое мнение в интервью корреспонденту УНИАН высказал председатель правления ОАО «Мостобуд» Валерий КОРОТИЧ.

По его словам, начало строительства автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье было начато по распоряжению Кабинета министров Украины №794-р от 28 октября 2004 г., которым было утверждено финансирование строительства в размере более 1,9 млрд. грн. со сроком сдачи моста в эксплуатацию через шесть лет. «Однако уже сегодня очевидно, что такой необходимый городу объект в срок сдан не будет. И это, несмотря на то, что строители выполняют свои обязательства полностью. Причина невыполнения Распоряжения правительства – непоступление запланированных госбюджетных средств», - отмечает руководитель «Мостобуда».

При этом он напомнил, что вместо запланированных на 2004 год 86 млн. грн. было выделено только 59,9 млн. грн. «В 2005 году – из 180 млн. грн. был получен 71 миллион, а в 2006 из запланированных 382 млн. грн. мостостроители получили 107,7 млн. грн.», - добавил В.КОРОТИЧ.

По его данным, на 2007 год для продолжения строительства в бюджете заложено 250 млн. грн. «Однако до сих пор не поступило ни копейки. Чтобы совсем не «заморозить» строительство моста, мостостроевцы более двух лет вынуждены финансировать его собственными оборотными средствами в объеме более 30 млн. грн. ежемесячно», - заявил В.КОРОТИЧ, и при этом добавил: «В результате недофинансирования без дела простаивает мощная современная техника, высокопрофессиональных специалистов приходится переводить на другие работы. Компания несет огромные убытки».

Он также напомнил, что в 2005 году из-за претензий экологов и историков-краеведов строительство вообще было приостановлено на 2,5 месяца, пока в его целесообразности разбиралась специальная комиссия. «Это случилось летом, когда каждый строительный день стоит трех, а некоторые работы, вообще, технологически допустимо проводить исключительно в теплое время года. После доклада комиссии Президенту Украины, Виктором ЮЩЕНКО было принято решение о возобновлении стройки и увеличении ее финансирования», - рассказал глава «Мостобуда».

При этом, по его мнению, «пока не будет окончательно решен вопрос финансирования строительства в соответствии с графиком, никто не возьмется говорить о сроках его завершения. И в этом вины мостостроителей нет, наши специалисты, техника и оборудование позволяют завершить строительство быстрее запланированных сроков. Если вопрос с финансированием строительства моста затянется, жизнь 800-тысячного города может замереть», - убежден В.КОРОТИЧ.

Эксперт отмечает, что новый мост крайне необходим промышленному областному центру. «Ведь река делит город на две части – промышленно-административный центр и «спальный» район Бабурку, в котором проживают более 300 тыс. человек. Действующий ныне однорядный мост через Днепр находится в предаварийном состоянии. Из-за вечных «пробок» жителям Бабурки приходится добираться в центр в течение 1,5-2 часов. Заповедная природа острова Хортица задыхается от выхлопных газов. Не спасает положение и переезд через дамбу Днепровской ГЭС, которая находится в еще худшем состоянии”, - подытожил глава правления “Мостобуда”.

Справка УНИАН. Компания "Мостобуд" существует боле 60 лет. По проектам компании и силами ее специалистов построены многие внеклассные (сверхбольшие и сверхсложные мостовые сооружения) в ближнем и дальнем зарубежье. Кроме Запорожской автомагистрали, сегодня «Мостобуд» является генподрядчиком Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве, предназначенного для проезда поездов метро и автотранспорта, а также участвует в строительстве столичной железнодорожно-автотранспортной магистрали через Днепр.

Строящаяся автотранспортная магистраль в Запорожье, протяженностью свыше 14 километров, структурно состоит из двух мостовых сооружений: через основное русло Днепра – 340 м и пролив Старый Днепр – 260 м. Около 90% ее пройдет между уже существующими автомобильными и железнодорожными ветками.