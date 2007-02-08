В Киеве появится проспект Георгия Гонгадзе
08:19, 08 февраля 2007Общество
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Окончательное решение будет принято сегодня
Как стало известно, Киевский городской совет в соответствии с законом Украины "О местном самоуправлении" решил переименовать проспект "Радянської України" в Подольском районе Киева на проспект Георгия Гонгадзе.
Киевсовет поручил своему исполнительному органу проконтролировать выполнение этого решения и обнародовать его в средствах массовой информации.
Кроме этого, рассматривался вопрос о переименовании улицы Машиностроительная на улицу имени Георгия Гонгадзе. Окончательное соответствующее решение будет принято сегодня, на сессии Киевсовета.
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