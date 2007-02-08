В Киеве появится проспект Георгия Гонгадзе

Как стало известно, Киевский городской совет в соответствии с законом Украины "О местном самоуправлении" решил переименовать проспект "Радянської України" в Подольском районе Киева на проспект Георгия Гонгадзе.

Киевсовет поручил своему исполнительному органу проконтролировать выполнение этого решения и обнародовать его в средствах массовой информации.

Кроме этого, рассматривался вопрос о переименовании улицы Машиностроительная на улицу имени Георгия Гонгадзе. Окончательное соответствующее решение будет принято сегодня, на сессии Киевсовета.

КоммерсантЪ-Украина