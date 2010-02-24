Европейская хартия в отношении русского языка выполняется

Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств относительно русского языка в Украине выполняется. Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил народный депутат от БЮТ Сергей Власенко.

«Есть проблемы - одиночные - ее невыполнение, но их нужно решать и проблема снимется. Говорю это как русскоязычный человек, который всю жизнь прожил в украиноязычной среде и ни разу в своей жизни не ощутил на себе притеснения по языковому принципу. Многие не знают тех возможностей и тех требований, которые есть сегодня в действующем законодательстве... На сегодняшний день надо четко различать проблемы законодательного характера и проблемы правоприменения. У нас законодательно очень много проблем решено уже, в том числе в части выполнения Хартии. Вместе с тем, каждый день мы слышим все больше и больше каких-то общих лозунгов и сообщений о якобы нарушении Хартии», - сказал С. Власенко.

По его словам, ключевые положения Хартии региональных языков Украиной ратифицированы. Они полностью действуют по русскому языку, однако необходимо распространить их действие на все 13 региональных языков, определенных законодательством. Предоставление русскому языку статуса второго государственного, как заявил бютовец, нарушит баланс и приведет к дополнительным расходам из бюджета.