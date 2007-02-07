Руководство Укртелефильма не признаёт власти Госкомитета

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины обвиняет бывшее руководство Укртелефильма в саботаже решений комитета.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госкомтелерадио Украины.

Пресс-служба сообщает, что Укртелефильм является государственным предприятием, входящим в сферу управления Госкомтелерадио. Именно Госкомтелерадио, согласно законодательству, уполномочено управлять предприятием, осуществлять контроль за государственными средствами и имуществом, которые находятся в пользовании Укртелефильма, увеличивать поступления в бюджет.

Учитывая это, комитет подчеркивает, что имущество и средства, которые находятся в пользовании студии, и средства, которыми она оперирует, принадлежат исключительно государству. Ни руководителям студии, ни трудовому коллективу, а Украинскому государству. И именно государство уполномочило Комитет управлять этим имуществом и средствами.

По сообщению, с целью обеспечения эффективного управления, устранения нарушений, выявленных в ходе проверок ГлавКРУ и Госкомтелерадио (как орган управления имеет право в любой момент проверять состояние дел на предприятии) было принято решение о кадровых изменениях. Комитет заявляет, что уволенное руководство Укртелефильма имеет право обратиться в суд. Однако пока нет решения суда о неправомерных действиях Комитета, оно обязано (как и нынешние сотрудники Студии) выполнять приказы Комитета.

“В настоящий момент бывшее руководство Укртелефильма (В.АНИЩЕНКО, И.АРТЕМЕНКО и др.) подстрекает трудовой коллектив, вводит его в заблуждение, шантажирует, угрожает новому руководителю Студии и работникам Комитета. Они саботируют все решения Госкомтелерадио, не допускают на рабочее место нового руководителя Студии, не отдают печать”, – говорится в сообщении.

Кроме того, указанные лица вводят в заблуждение некоторых народных депутатов Украины, председателя Национального совета по вопросам культуры и духовности при Президенте Украины Николая ЖУЛИНСКОГО, которые, не разобравшись в ситуации, принимают меры по поддержке незаконных действий бывшего руководства Укртелефильма.

Пресс-служба заявляет, что, цинично прикрываясь почетным званием и заслугами бывшего директора О.БИЙМЫ, они уже многие годы обворовывают государство, чем привели к упадку студию Укртелефильм, а ее работников к бедности (средняя зарплата на предприятии за 2006 г. составила около 660 грн.). Также неправомерно и в ущерб государству частному застройщику жилья был передан земельный участок. Квартиры, которые являются государственной собственностью и получены в обмен на землю, принадлежащую киевлянам, руководители Студии собирались продать, а деньги разделить между собой. При этом они обманули работников Студии, пообещав им часть от этих денег. Обман заключается в том, что они не имеют никаких прав продавать квартиры, которые, по сути, принадлежат государству.

По сообщению, во время проверок были выявлены значительные нарушения законодательства, поэтому Госкомтелерадио обязано принять меры для прекращения коррупционных схем, навести порядок на предприятии, вдвое повысить зарплату, сделать ремонт в админздании и съемочных павильонах, обеспечить техническое переоснащение Студии. Она и в дальнейшем будет находиться по нынешнему адресу и еще расширится.

“Официально заявляем: мы ответственны перед государством за то, чтобы Укртелефильм развивался исключительно в профильном и профессиональном направлении и вернул себе славное имя”, – говорится в сообщении пресс-службы Госкомтелерадио.