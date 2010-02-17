Председатель Севастопольского горсовета не одобряет перенос выборов

Председатель Севастопольского городского совета, лидер городского отделения Партии регионов Валерий САРАТОВ не одобряет перенесение выборов в местные советы с 30 мая на более поздний срок.

Об этом В.САРАТОВ заявил на встрече с журналистами, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о его отношении к отмене Верховной Радой Украины постановления о проведении выборов в местные советы 30 мая.

«Я бы выборы провел 30 мая. Это мое личное мнение. Я считаю, что сейчас реально ну очень сложно будет работать Верховная Рада Украины, не надо заблуждаться, очень сложно будет работать», - сказал В.САРАТОВ.

По его мнению, «основная проблема сейчас будет в принятии законодательства».

Комментируя новую, предполагаемую дату проведения выборов - 26 сентября, председатель горсовета отметил: «Нет возражений против проведения выборов 26 сентября, просто будет очень короткая компания, потому что летом народ, как ни странно, отдыхает. Хотя это, я думаю, нормально. Потому что если еще летом заниматься выборами, тогда… будет вообще интересно».

В.САРАТОВ также отметил, что выступает за проведение выборов в местные советы по открытым спискам, потому что «на региональном уровне люди должны знать, за кого они голосуют».

Также он не исключает, что будут приняты изменения в законодательство, согласно которым местные советы будут избираться по принципу «50 на 50» - «по партийно-мажоритарному принципу».

Кроме того, В.САРАТОВ сообщил, что утром на пленарном заседании сессии горсовета депутаты «успели принять решение по количеству депутатских мандатов в городском совете 6-го созыва (их решено оставить в количестве 75 - УНИАН), и вот мне показывают постановление Верховной Рады Украины о том, чтобы назначенные 30 мая выборы отменили».