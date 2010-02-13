5% посевов озимых в Украине находится под ледяной коркой

В Украине 415 тыс. га, или 5% посевов озимых зерновых культур находится под ледяной коркой. Такие данные сообщает Министерство аграрной политики Украины.

По информации министерства, 3,9 млн. га посевов озимых зерновых культур (46%) - в хорошем и 3,8 млн. га (44%) - в удовлетворительном состоянии, еще 877 тыс. га (10%) – слабые и изреженные, а 11,6 тыс. га (0,1%) посевов погибло.

Как сообщал УНИАН, по словам начальника Украинского гидрометеорологического центра Николая КУЙБИДЫ, образовавшаяся в большинстве регионов страны ледяная корка на сегодня не представляет угрозы для состояния посевов озимых культур.

«Действительно, во многих областях Украины образовалась ледяная корка. Однако мы должны понимать, что вредное влияние ледяной корки наступает после 4 недель ее залегания, причем она должна быть соответствующей толщины и притертой к земле. В Украине таких условий пока нет», - пояснил он.

«Особых тревог в данный момент нет, но все будет зависеть от дальнейшего развития событий. Если эта ледяная корка будет пополняться, увеличиваться в размере и площади и длительность ее залегания превысит 4 недели, тогда можно будет сделать оценку ее влияния, но пока тревог нет», - отметил специалист.

По данным Госкомстата, в Украине под урожай 2010 года озимые на зерно и зеленый корм, включая рапс, в хозяйствах всех категорий посеяны на площади 10,1 млн. га, что превышает показатель прошлого года на 2,9%, или 287,3 тыс. га.

Зерновые культуры на зерно посеяны на площади 8,6 млн. га, что на 3,7%, или 304,9 тыс. га, больше аналогичного показателя прошлого года, в том числе пшеница посеяна на площади 6,668 млн. га (на 2,6% больше), рожь – 0,3 млн. га (на 38% меньше), ячмень – на 1,588 млн. га (на 25% больше).

Озимый рапс на зерно посеян на площади 1,4 млн. га, что на 1,4%, или 19,8 тыс. га, меньше прошлогоднего.